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بدوي:عرض قانون تسوية الميزانية كل سنة..وترشيد نفقات التسيير

الوطني
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بدوي:عرض قانون تسوية الميزانية كل سنة..وترشيد نفقات التسيير
بقلم عبد الرحمن سالمي

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي  على ضرورة العمل،  للتمكن  من عرض  قانون تسوية  الميزانية كل  سنة على أقصى تقدير .

و شدد رئيس الجهاز التنفيذي  انه يجب عقب انتهاء السنة المالية ن-1 تسوية قانون الميزانية، عكس ماهو معمول به حاليا  بحيث يتم تسويتها بعد سنتين.

وأمر الوزير الاول بضرورة ترشيد  نفقات التسيير  و التحكم فيها  إلى أقصى حد ممكن.

كما دعا في ذات الإطار  إلى ضرورة تسيير  المالية العمومية، وتحسيين أليات تحصيل حقوق الدولة بكل انواعها.

مضيفا بأنه يجب  الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة، و تعميم الرقمنة على مستوى الإدارات و المرافق العمومية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688771

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