بدوي:عرض قانون تسوية الميزانية كل سنة..وترشيد نفقات التسيير

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي على ضرورة العمل، للتمكن من عرض قانون تسوية الميزانية كل سنة على أقصى تقدير .

و شدد رئيس الجهاز التنفيذي انه يجب عقب انتهاء السنة المالية ن-1 تسوية قانون الميزانية، عكس ماهو معمول به حاليا بحيث يتم تسويتها بعد سنتين.

وأمر الوزير الاول بضرورة ترشيد نفقات التسيير و التحكم فيها إلى أقصى حد ممكن.

كما دعا في ذات الإطار إلى ضرورة تسيير المالية العمومية، وتحسيين أليات تحصيل حقوق الدولة بكل انواعها.

مضيفا بأنه يجب الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة، و تعميم الرقمنة على مستوى الإدارات و المرافق العمومية