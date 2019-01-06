بدوي: أمنُنا خط أحمر ولا نريد من يزايد علينا الآلام

رد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، على منظمات حقوقية جزائرية، انتقدت ملف المهاجرين غير شرعيين، بالقول إن أمن الجزائر خط أحمر، ولا نريد من يزايد علينا الآلام.

وفي اليوم الثاني من الزيارة التفقدية، التي قادته إلى ولاية تمنراست، رد الوزير على سؤال النهار، حول انتقادات منظمات حقوقية جزائرية، حول ظروف إيواء المهاجرين غير الشرعيين .

ودعا بالمناسبة، هذه المنظمات، إلى زيارة مراكز الإيواء، حتى يقفوا بأنفسهم على الظروف.

وبالمناسبة، عبر الوزير عن أسفه، لانتقاد منظمات حقوقية إنسانية جزائرية، لما تقوم به دولتهم اتجاه المهاجرين غير شرعيين، دون الوقوف ميدانيا.

ورد بهذا الخصوص ” عيب أن تنتقدنا منظمات جزائرية، حرية التعبير مكفولة، لكن ليس على حساب أمن الجزائر، ليس من عاداتنا وشيمنا الافتخار بأعمالنا الإنسانية، ولا نريد من يزايد علينا في الآلام”.