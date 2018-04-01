بدوي: إيصال بطاقة التعريف البيومترية إلى المنازل قريبا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر حققت تقدما في المجال الإلكتروني عن طريق إستصدار الوثائق.

مشيرا على هامش تسليم رخصة السياقة البيومترية، أنه تم إنتاج 12 مليون جواز سفر بيومتري.

مع احترام كل الانظمة التي اطلقتهامنظمة الطيران المدني

بالإضافة إلى تسليم الجواز بدون ملف عبر تقديم طلب الكتروني اول بطاقة بيومترية وجواز سفر بيومتري وفق آجال جد معقولة.

وعن طريق اعلان عصري للمواطن.

مفيدا بأنه سيتم عقد إتفاقية مع بريد الجزائر من أجل إيصال بطاقة التعريف البيومترية إلى مقر السكن مع الرمز السري للمواطن.