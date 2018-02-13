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بدوي :” الانتهاء من مشاريع البطاقات البيومترية الخاصة بالاشخاص و المركبات قبل جوان المقبل”

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بدوي :” الانتهاء من مشاريع البطاقات البيومترية الخاصة بالاشخاص و المركبات قبل جوان المقبل”
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم،إنه و بالانتهاء بتسليم رخصة السياقة بالتنقيط وبطاقات ترقيم السيارات قبل نهاية السداسي الاول من السنة الجارية ،

سيتم اكمال كل المشاريع البيومترية المتعلقة بالاشخاص والمركبات.

و أشار الوزير خلال حديثه عن أسباب تأخر إصدار رخص السياقة بالتنقيط الى توصيات من طرف التقنيين ،

هي التي فرضت على الوزارة  تاخير اصدار بطاقة السياقة بالتنقيط حسب الوزير.

وأكد بدوي أنه وقبل نهاية  السداسي الاول من السنة الجارية،

وبانجاز رخصة السياقة بالتنقيط و بطاقات ترقيم السيارات سيتم الانتهاء من مشاريع البيومتري.

كما تكلم الوزير عن الانتهاء من البرنامج الوطني الخاص بالترقيم  للمواطنين موحد.

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