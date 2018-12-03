بدوي: “الجزائر آمنة مكسب.. وإستقرارها خط أحمر”

نوّه وزيرالداخلية نورالدين بدوي، اليوم الإثنين، بالمكاسب الجزائرية، وأن من هاته المكاسب هي عودة الأمن والإستقرار الذي إعتبره خط أحمر ، في وقت كثر المتربصين بالجزائر هدفهم إعادة سنين الجمر، والمشاهد الدموية خلال التسعنيات للشعب الجزائري.

وفي حوار له مع التلفزيون العمومي قال وزير الداخلية “الجزائر خط أحمر وكل فوق كل شيء، وكل إعتبار لمن يريد ضرب هذا الإستقرار.

ليضيف الوزير: “أن هاته النعمة ضحى من أجلها نساء ورجال، وجاءت بنظرة مبصرة إستشرافية، وتضحيات جسام”.

ودعا بدوي كل الشعب الجزائري من أجل صون هاته النعمة والمكسب، من خلال التكاتف والتلاحم في وجه الأعداء الذين يتربصون بالجزائر.

وصرح قائلا: “يجب أن نقف وقفة رجل واحد من أجل مكسب الإستقرار، للحفاظ على هذا التحدي”.