بدوي: ” رفع منحة المعاقين التزام أخلاقي قبل أن يكون قانوني”

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة تثمين المنح المخصصة لفئة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمئة.

وقال بدوي، إن رفع منحة المعاقين، التزام أخلاقي قبل ان يكون قانوني ويقع على عاتق الجميع، احقاقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وتقرر خلال المجلس الوزاري المشترك، تعميم تثمين المنح المخصصة الى كل المعاقين بنسبة 100 بالمئة، مهما كان نوع الاعاقة وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10 الاف دج.

وسيشمل الإجراء، المعاقين 100 بالمئة المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية والمقدرة بـ 3 آلاف دينار جزائري.

ويستفيد من الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، كل الاطفال المعاقين بنسبة 100 بالمئة الاقل من 18 سنة.

وقد تقرر تنصيب فوج عمل لدى وزارة التضامن قصد تقديم اقتراحات اضافية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمعاقين.

كما سيقوم هذا الفوج الوزاري المشترك، بإعادة النظر في النصوص التنظيمية والقانونية الخاصة بهذه الفئة.

للإشارة، ستتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة.