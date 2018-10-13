بدوي :طاقات الشباب المقاول ضمان للمقاربات المستقبلية للبلاد

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنّ الحكومة وعبر سياستها مدعوة اليوم قبل الغد من أجل تثمين طاقات الشباب المقاول المتعلم والمتمرس في المقاربات المستقبلية للبلاد.

مشيرا في ذات السياق ، أنه قد حان الوقت لتحرير الطاقات والمبادرات ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بالتجاوب مع تطلعات شبابنا.

وخلال ملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أبرز وزير الداخلية، أنّ الشباب المتفتح على محيطه والمتمكن من أسباب النجاح سيمثل القاطرة التي تدفع إلى المستقبل في مجال تنمية البلاد.