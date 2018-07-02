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بدوي: “لجنة ولائية لإدماج أبناء الجنوب في الشغل بالمراكز الصناعية”

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بدوي: “لجنة ولائية لإدماج أبناء الجنوب في الشغل بالمراكز الصناعية” نور الدين بدوي
بقلم ايمان طبيب

طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أبناء الجنوب بخصوص توفير مناصب الشغل.

موضحا أنه تم تشكيل لجنة يترأسها والي الولاية ستعمل على تطبيق تعليمة ضرورة إدماج أبناء الجنوب في الشغل في مراكز الصناعية.

مضيفا أنّ مجمع سونطراك يبذل جهود جبارة لفتح مناصب شغل لأبناء الجنوب.

وأكد بدوي خلال تنقل لعين أميناس بولاية اليزي أن هناك تحفيزات كثيرة ومتعددة لأبناء الجنوب من طرف الدولة.

للاشارة حل اليوم الاثنين بدوي بولاية إيليزي، لتدشين مشاريع كبرى في مجال الطاقة على مستوى الموقع الغازي لسوناطراك بمنطقة أرار، حيث كان مرفوقا بوزير الطاقة وكذا المدير العام لشركة سوناطراك.


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