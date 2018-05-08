أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بسطيف على التشغيل الرسمي لترامواي سطيف.

وجاءهذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لأحداث مجازر 8 ماي 1945، حيث قام الوزير بجولة في الترامواي.

وذلك إنطلاقا من محطة سعال بوزيد بوسط المدينة إلى غاية مستودع الصيانة.

رفقة كل من وزيري الموارد المائية حسين نسيب والأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والسلطات المحلية

كما صرح بدوي بهذه المناسبة قائلا: إن الجزائر تجني اليوم ثمار الحكامة الرشيدة المتبصرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.

من جهته هنأ وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان سكان مدينة سطيف بهذا المكسب الذي يضاف كما قال “لعديد إنجازات الجزائر المستقلة”.

ويمتد خط ترامواي عاصمة الهضاب العليا على مسافة 15.2 كلم انطلاقا من المدخل الشرقي للمدينة إلى غاية جامعة سطيف 1

ويضم 26 محطة تحمل أسماء شهداء و تواريخ لأهم محطات حرب التحرير الوطنية.