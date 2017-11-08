بدوي يوقع على انشاء معبر حدودي مع موريتانيا

تم اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاق انشاء معبر حدودي بين الجزائر ومروتانيا، من طرف وزير الداخلية نور الدين بدوي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

حيث استقبل، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، الذي يقوم بزيارة لموريتانيا، اليوم الأربعاء، من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأكد، نور الدين بدوي، أنّه “أبلغ الرئيس الموريتاني فحوى الاتفاق الخاص بفتح المعبر الحدودي بين البلدين.

موضحا آثاره الايجابية على مختلف المستويات أمنيا واقتصاديا ومجتمعيا، وهو مكسب ستكون له نتائج إيجابية في المستقبل”.

وأضاف أنه نقل التحيات الأخوية من الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الى نظيره الموريتاني وتأكيده على “ضرورة العمل الدائم من أجل الرقي بالعلاقات بين البلدين”.

مضيفا وزير الداخلية، أنّه كلف من قبل الرئيس ولد عبد العزيز، “بتبليغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحياته وتمنياته له وللشعب الجزائري بالهناء والسعادة والرقي وتدعيم وتكريس العلاقات الايجابية بين الجزائر وموريتانيا”.

وجرت المقابلة بحضور وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، وسفير الجزائر بموريتانيا، نور الدين خندودي.