براءة الفنانة المغربية دنيا بطمة من تهمة النصب

أسقط القضاء المغربي، تهمة النصب، عن الفنانة المغربية دنيا بطمة، في قضية “حمزة مون بيبي”.

ونشرت وسائل إعلام مغربية، خبر إسقاط تهمة النصب عن دنيا بطمة في القضية الخاصة بحساب “حمزة مون بيبي” على انستغرام، وذلك بقرار من القضاء المغربي.

وأمر القضاء أيضاً، باستمرار تقييد سفر بطمة، حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

ويستمر حبس شقسقة دنيا، إبتسام بطمة، قيد التحقيقات.

وقد اتخذ قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية الشهر الماضي قراره باعتقال ابتسام بطمة.

وعبرت دنيا بطمة، عن تضامنها مع شقيقتها إبتسام، عبر حسابها على انستغرام، عبر عدة منشورات.