براشدي: “سخرنا كل الوسائل لتأمين نهائي كأس الجمهورية”

أكد رئيس أمن ولاية الجزائر، نور الدين براشدي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، سخرت كل الوسائل، لضمان السير الحسن لنهائي الكأس.

وصرح نور الدين براشدي، لتلفزيون “النهار”: “المديرية العامة للأمن الوطني، وضعت تحت تصرفنا كل الوسائل المادية والبشرية، لتأمين نهائي كأس الجمهورية”.

وأضاف: “سخرنا هذه الإمكانيات، قصد إنجاح هذا النهائي، قبل، أثناء، وبعد المباراة، والتصدي لأي شيئ يهدد السير الحسن لهذا العرس الكروي”.

وجاءت هذا التصريح لرئيس أمن ولاية الجزائر، على هامش الإجتماع الأمني الذي عقده صباح اليوم رفقة إطاراته، والخاص بتأمين نهائي كأس الجمهورية.