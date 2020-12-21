براقي.. سكان الأودية وارتفاع منسوبها سبب الفيضانات في جيجل

قال وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، إن الفيضانات التي شهدتها جيجل، سببها المواطنون الذي يقطنون في الأودية، والتساقط الرهيب للأمطار.

وأوضح براقي، اليوم الاثنين، أن خلال ساعتين واحدة عرفت الولاية 75 ملم من الأمطار، ما أدى الى الفيضانات.

وأشار المتحدث خلال زيارته للجزائر العاصمة، إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لتفادي خسائر الارواح والاملاك.

وتتمثل هذه الإجراءات التي تأتي ضمن الاستراتيجية المسطرة منذ 2018، في الهيكلية وغير الهيكلية.

وصرح وزير الموارد المائية، أن 300 مليار صرفت من أجل حماية المدن من الفيضانات، وتم تسجيل 865 نقطة حساسة.