براهيمي: “بهذه الطريقة يمكننا أن نصبح أفضل جيل للخضر”

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أن المنتخب الجزائري يملك حاليا لاعبين من طينة الكبار، لكن يبقى عليهم تحقيق لقب ليصبحو أفضل جيل للخضر.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار حصري لموقع “أونز مونديال“: “صحيح أننا نملك أفضل اللاعبين في المنتخب الوطني، وهذا أمر واضح”.

وأضاف: “بإمكاننا أن نكون أفضل جيل للمنتخب الوطني الجزائري، لكن لتحقيقي ذلك، علينا التتويج بأحد الألقاب بقميص الخضر”.

وتابع: “الألقاب هي من تجعل منك الأفضل، لذا أتمنى أولا أن نحقق التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019، ثم العمل على الفوز بها، فالهدف هو إحراز لقب مع هذا الجيل”.