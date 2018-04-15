عاجل

براهيمي: “بهذه الطريقة يمكننا أن نصبح أفضل جيل للخضر”

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي: “بهذه الطريقة يمكننا أن نصبح أفضل جيل للخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أن المنتخب الجزائري يملك حاليا لاعبين من طينة الكبار، لكن يبقى عليهم تحقيق لقب ليصبحو أفضل جيل للخضر.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار حصري لموقع “أونز مونديال“: “صحيح أننا نملك أفضل اللاعبين في المنتخب الوطني، وهذا أمر واضح”.

وأضاف: “بإمكاننا أن نكون أفضل جيل للمنتخب الوطني الجزائري، لكن لتحقيقي ذلك، علينا التتويج بأحد الألقاب بقميص الخضر”.

وتابع: “الألقاب هي من تجعل منك الأفضل، لذا أتمنى أولا أن نحقق التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019، ثم العمل على الفوز بها، فالهدف هو إحراز لقب مع هذا الجيل”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital