براهيمي: “بورتو فريق كبير يسعى للفوز بكل الألقاب”

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أن ناديه بورتو البرتغالي، من الفرق الكبيرة، التي تطمح للفوز بكل الألقاب، بالنظر لتاريخ النادي وإمكانياته.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار حصري، لموقع “أونز مونديال“: “بورتو من الفرق الكبيرة التي تطمح للفوز بكل الألقاب، وسبق لها الفوز بها مع لاعبين كبار”.

وفي تقييم لمشواره مع نادي بورتو، كشف براهيمي: “إنه الموسم الرابع لي بألوان نادي بورتو، كانت بدايتي جيدة قبل أن أمر بفترة فراغ في الموسمين الماضيين”.

وتابع: “هذا الموسم الأمور تسير على أحسن ما يرام، وأعمل على تقديم الأفضل في الأسابيع المقبلة لإنهاء الموسم بأحسن صورة”.