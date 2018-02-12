براهيمي: “رونالدينيو قدوتي، وأحب مشاهدة ميسي”

الرياضة
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براهيمي: “رونالدينيو قدوتي، وأحب مشاهدة ميسي”
بقلم أمير بهلول

كشف “ياسين براهيمي” نجم بورتو عن قدوته في الملاعب، حيث أكد الجزائري أن نجم السامبا السابق “رونالدينيو” كان قدوته رفقة زيزو والظاهرة رونالدو.

وقال براهيمي: “اللاعب الذي أثر في كثيرا هو البرازيلي رونالدينيو كان ساحرا فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “وأيضا كنت أتابع زيدان والظاهرة رونالدو، وفي الوقت الحالي ميسي أيضا اشاهده”.

وتابع: “هؤلاء لاعبون من كوكب آخر، ونحاول دائما التعلم من اللاعبين الكبار”

وختم كلامه: “عندما أكون حرا فوق أرضية الميدان وسعيدا أقدم أداء كبير وأحاول أن أكون لاعبا متكاملا”.

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