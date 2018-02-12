براهيمي: “رونالدينيو قدوتي، وأحب مشاهدة ميسي”

كشف “ياسين براهيمي” نجم بورتو عن قدوته في الملاعب، حيث أكد الجزائري أن نجم السامبا السابق “رونالدينيو” كان قدوته رفقة زيزو والظاهرة رونالدو.

وقال براهيمي: “اللاعب الذي أثر في كثيرا هو البرازيلي رونالدينيو كان ساحرا فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “وأيضا كنت أتابع زيدان والظاهرة رونالدو، وفي الوقت الحالي ميسي أيضا اشاهده”.

وتابع: “هؤلاء لاعبون من كوكب آخر، ونحاول دائما التعلم من اللاعبين الكبار”

وختم كلامه: “عندما أكون حرا فوق أرضية الميدان وسعيدا أقدم أداء كبير وأحاول أن أكون لاعبا متكاملا”.