براهيمي: “سماع نشيد دوري الأبطال شعور خاص”

عاد ياسين براهيمي نجم بورتو للحديث عن أول مشاركة له في دوري الأبطال ضد باتي بوريسوف موسم 2014/2015 وأيضا عن الثقة التي منحها له المدرب “كونسيساو”.

وقال:”لم ألعب يوما في هذه المنافسة، كنت قلقا في البداية، لكن ما ان يبدأ نشيد دوري الأبطال تنسى كل شيء”.

وأضاف: “كنت سعيدا للغاية خاصة أنني نجحت في تسجيل الأهداف، كان يوما خاصا”.

وتابع: “قدوم سيرجيو كونسيساو منح الفريق بعدا آخرا ونفسا جديدا، حرر جميع اللاعبين وليس براهيمي فقط”.

وختم كلامه: “لقد آمن بإمكانياتنا وأصبحنا عائلة واحدة ننافس على الألقاب، لقد أثر إيجابيا على المجموعة”.