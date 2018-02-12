براهيمي: “فخور باللعب في بورتو وأتمنى السير على خطى ماجر”

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي: “فخور باللعب في بورتو وأتمنى السير على خطى ماجر”
بقلم أمير بهلول

عاد ياسين براهيمي للحديث عن بدايته مع نادي بورتو وعن أهدافه مع الفريق البرتغالي، خاصة وأنه يحمل إرثا كبيرا في الفريق فالجميع يرى فيه خليفة “ماجر” في النادي.

وقال براهيمي: “فخورا جدا بكوني أحد لاعبي هذا النادي العريق، وفخور لأنه باستطاعتي كتابة تاريخ جديد مع بورتو”.

وأضاف: “نطمح للفوز بلقب البطولة هذا الموسم فهذا هدفنا الرئيسي، وفي الكأس نحن على بعد خطوة من النهائي”.

وتابع: “ونسعى أيضا الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، كل شيء وارد في كرة القدم، سنقدم كل ما لدينا”

وأردف: “ماجر كان لاعبا كبيرا جدا، وما حققه مع بورتو يؤكد ذلك، وحدثني الرئيس كثيرا عنه عند انضمامي للفريق”.

وختم كلامه: “أتمنى السير على خطى ماجر وتحقيق الألقاب مع بورتو وأحلم ذات يوم أن أفوز بدوري الأبطال”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital