براهيمي في التشكيلة المثالية للجولة الـ6 من “التشمبيانزليغ”

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي في التشكيلة المثالية للجولة الـ6 من “التشمبيانزليغ”
بقلم عبد النور حواز

وضع الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا “تويتر” إسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة المثالية للجولة 6 من دورالمجموعات لمُنافسة “التشمبيانزليغ”.

وجاء إسم لاعب بورتو البرتغالي في التشكيلة المثالية بعد تألقه الكبير في مُباراة فريقه ضد ضيفه موناكو الفرنسي سهرة الأربعاء.

وسجل الأسمر الجزائري الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45 وبصم على تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني “أبوبكر” ليفوز بورتو بخماسية لهدفين.

وضمت التشكيلة المثالية للجولة السادسة أيضا أسماء: أوباميانغ، ماني، أبوبكر، كوتينيو ، ميلنر، توليسو، أليكس ساندرو، إسمايلي، لانغ والحارس فاكليك.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital