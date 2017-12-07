براهيمي في التشكيلة المثالية للجولة الـ6 من “التشمبيانزليغ”

وضع الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا “تويتر” إسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة المثالية للجولة 6 من دورالمجموعات لمُنافسة “التشمبيانزليغ”.

وجاء إسم لاعب بورتو البرتغالي في التشكيلة المثالية بعد تألقه الكبير في مُباراة فريقه ضد ضيفه موناكو الفرنسي سهرة الأربعاء.

وسجل الأسمر الجزائري الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45 وبصم على تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني “أبوبكر” ليفوز بورتو بخماسية لهدفين.

وضمت التشكيلة المثالية للجولة السادسة أيضا أسماء: أوباميانغ، ماني، أبوبكر، كوتينيو ، ميلنر، توليسو، أليكس ساندرو، إسمايلي، لانغ والحارس فاكليك.