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براهيمي في “نابولي” لتدعيم غولام وأوناس!

الرياضة
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براهيمي في “نابولي” لتدعيم غولام وأوناس!
بقلم إسماعيل عشاش

رشحت وسائل الإعلام الإيطالية، الدولي الجزائري، ياسين براهيمي للإلتحاق بصفوف نادي “نابولي” خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم القاطرة الأمامية للفريق.

وأوضح موقع “سبورت نيوز” الإيطالي بأن إدارة الرئيس “أوريليو ديلاورانتيس” تضع إسم نجم “بورتو” ضمن قائمة اللاعبين المرغوب في ضمهم.

وفي حالة تجسد الصفقة، فإنّ صاحب المُراوغات السحرية سيكون رابع عنصر جزائري داخل “البيرتينوبي” بعد كل من غولام، أوناس ومشاش.

ولايزال خريج مدرسة “رين” مُرتبطا بعقد مع “التنانين” إلى غاية صائفة 2019 وحظوظ رحيله عن قلعة “ستاديو دراغاو” تبدو ضئيلة.

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