براهيمي: “كنت ألعب الكرة في الشارع وزيدان مثال يحتذى به”

تحدث ياسين براهيمي في حوار مطول مع موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش مواجهة ليفربول ضد بورتو في دوري الأبطال، اين أكد ياسين أن “زيزو” كان مثال يحتذى به.

وقال براهيمي: “بداية عشقي لكرة القدم كانت منذ الصغر، كنت ألعب الكرة في الشارع مع أصدقائي مثل الجميع”.

وأضاف: “زيدان مثال يحتذى به، لقد كبرت وأنا أتابع زيزو ولا يمكنني أن أنسى ماذا فعله ضد البرتغال في أورو2000”

وتابع: “كما لا يجب أن ننسى هدفه التاريخ في نهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد”.

وأردف: “تركت عائلتي وأنا صغير (12-13 سنة) من أجل الإلتحاق بمركز كلارفونتين، ولم يكن الأمر سهلا أبدا”.

وختم كلامه: “تعلمت الكثير في ثلاث سنوات، ونضجت كشخص وكلاعب أيضا وكنت محظوظا بذلك”.