براهيمي: “مباراتنا ضد الامارات ستكون صعبة ونحن عازمون على الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب المنتخب الوطني للرديف، ياسين براهيمي، بصعوبة مباراتهم المقبلة ضد منتخب الامارات، في كأس العرب، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على الفوز.
وصرح براهيمي، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “مباراتنا ضد منتخب الإمارات ستكون من مستوى آخر، تختلف عن دور المجموعات”
كما أضاف: “المباراة ستكون جد صعبة أمام منتخب الامارات، لكن سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيقي الفوز”.
وأردف: “الطاقم الفني قدم لنا بعض النقاط الخاصة بمنتخب الامارات، وعلينا أن نكون مركزين، هذا ما سيصنع الفارق”.
وتابع ياسين براهيمي: “نحن جد محفزين، وعازمين، وهذا ما يشكل قوتنا من أجل الفوز ومواصلة مشوارنا في هذه البطولة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/sJdfl