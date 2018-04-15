براهيمي: “محرز وغولام يستحقان اللعب في أكبر الأندية الأوربية”

أكد ياسين براهيمي، أن زميليه في المنتخب الوطني، فوزي غولام، ورياض محرز، يملكان المؤهلات التي تسمح لهما باللعب في أفضل الأندية الأوربية.

وصرح نجم نادي بورتو، لمجلة “أونز مونديال“: “محرز برهن، ولازال يبرهن، أنه يملك الإمكانيات التي تسمح له باللعب في أكبر الأندية الأوربية”.

وأضاف: “الأمر بالنسبة لفوزي غولام، مختلف، فهو حاليا في فريق كبير اسمه نابولي، لكن وبالنظر لمستواه، يستحق الإنظمام لناد أكبر”.

وتابع بخصوص غولام: “إنه أفضل لاعب في منصبه في أوروبا، ومن بين الأفضل في العالم، لهذا يستحق فريقا أكبر”.

وأردف ياسين براهيمي: “ما أقوله هي الحقيقة، وليس لكون غولام، ومحرز، زملائي في المنتخب الجزائري”.