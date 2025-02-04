براهيمي ممرر حاسم في مواجهة الغرافة و باختاكور

بصم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم الثلاثاء، على مساهمة تهديفية جديدة رفقة فريقه الغرافة القطري.

وذلك في المواجهة الجارية فعالياتها الآن، بملعب ثاني بن جسم بمدينة الريان القطرية، والتي تجمع بين الغرافة و باختاكور، في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، المجموعة الغربية.

وقدم جناح الخضر، براهيمي، تمريرة الهدف الأول لصالخ فريقه، بعد أن توغل في منطقة عمليات المنافس، ومنح تمريرة حاسمة لزميله فرجاني الساسي، في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول.

ليصل بذلك ، ياسين براهيمي، للمساهمة التهديفية العاشرة في كل المنافسات مع ناديه الغرافة، حيث سجل اللاعب، 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 16 مباراة.