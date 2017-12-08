براهيمي يُنافس مُحمد صلاح على هذه الجائزة

تواجد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بقائمة المُتنافسين على جائزة “أفضل لاعب عربي” لسنة 2017 والمُنظمة من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وسيكون صاحب المُراوغات السحرية الممثل الوحيد للجزائر، وسيتحدى المصري، محمد صلاح المُتألق مع “ليفربول”، وهذا إضافة للتونسي، يوسف المساكني.

وجاءت القائمة النهائية للاعبين المُرشحين للتتويج بهذا اللقب على الشكل التالي:

ياسين براهيمي (الجزائر/بورتو)، محمد صلاح (مصر/ليفربول)، عمر السومة (سوريا/الأهلي السعودي) و كريم الاحمدي (المغرب/فينورد)

و نواف العابد (السعودية/الأهلي)، يوسف المساكني (تونس/الدخيل)، عمر عبد الرحمان (الإمارات/الأهلي) وعمر خربين (سوريا/الهلال السعودي)

و أشرف بن شرقي (المغرب/الوداد البيضاوي) و مهند عبد الرحيم كرار (العراق/الظفرة).