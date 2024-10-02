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الرياضة

براهيمي يبصم على رقم مُميز في دوري أبطال آسيا للنخبة

بقلم فيصل زيان بوزيان
براهيمي يبصم على رقم مُميز في دوري أبطال آسيا للنخبة
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بصم صانع الألعاب الدولي الجزائري ولاعب نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، على رقم مُميز في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

فبعد أن قاد لاعب الخضر، براهيمي، فريقه الغرافة، أمس الثلاثاء، لتحقيق أول فوز في المنافسة الأسياوية. أمام نادي العين، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وتسجيله الهدف الرابع في المواجهة.

بصم اللاعب، براهيمي، على رقم مُميز، فحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فقد قام براهيمي بـ 7 مراوغات ناجحة من 8، كأعلى رقم للاعب عربي أو من نادي عربي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وثاني أعلى رقم للاعب في المنافسة هذا الموسم.

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