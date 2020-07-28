براهيمي يريد العودة إلى فريقه السابق !!

كشفت “TVi24” البرتغالية عن رغبة النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” في العودة إلى بورتو البرتغالي بعد موسما واحد مع الريان القطري.

ذات المصدر أضاف أن الأسمر الجزائري لم يعجب بالمستوى العام للبطولة القطرية ماجعله يفكر في العودة للدوري البرتغالي في أقرب وقت.

السبب الثاني لرغبة براهيمي في العودة لبورتو هو تحمسه للعمل مع المدرب “كونسيساو” الذي يشرف على الدراغاو وسبق له العمل مع نجم الخضر .

يذكر أن صاحب ال30 ربيعا يتواجد في مفكرة النصر السعودي أيضا الذي يرغب في استقدامه خلال هذه الصائفة.