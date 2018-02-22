براهيمي يقود بورتو لتحقيق الفوز في 45 دقيقة فقط !

عاد ياسين براهيمي للتالق مع فريقه “بورتو” خاصة بعد الضربة الموجعة التي تلقاها رفقة فريقه منذ أسبوع ضد “ليفربول” في دوري أبطال أوروبا.

براهيمي شارك في الشوط الثاني المؤجل ضد استوريل وقدم أداءً كبيرا سمح لزملائه بالظفر بثلاث نقاط ثمينة.

فبعد أن كان بورتو منهزما في الشوط الأول الذي لعب منذ أكثر من شهر (1-0)، نجح الفريق في قلب النتيجة.

وفازوا في الشوط الثاني الذي لُعب أمس بنتيجة 3-1 وسط جدل كبير حول أداء الحكام.

وبهذا الفوز ابتعد رفقاء براهيمي في صدارة الترتيب العام بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين.

يذكر أن المباراة توقفت في المرة السابقة بسبب تشقق مدرجات ملعب استوريل قبل أن تقرر الرابطة البرتغالية إعادة الشوط2 فقط.

مع اعتماد نتيجة الشوط الأول، أين كان رفقاء براهيمي منهزمين في النتيجة.