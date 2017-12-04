براهيمي يُريح “كونسيساو” قبل موقعة موناكو

يواصل الجزائري ياسين براهيمي التألق هذا الموسم مع فريقه بورتو، رغم التعثر الأخير ضد بنفيكا في الجولة الماضية من منافسة السوبر ليغا.

فثقة براهيمي في نفسه سر نجاحه هذا الموسم، كما أنه أصبح قائد الفريق فوق أرضية الميدان بتقديمه النصائح لزملائه.

ولعل ما فعله في مباراة الكلاسيكو ضد بنفيكا خير دليل، حيث لم يكتف بتقديم النصائح بل حتى مطالبة الفريق بالهجوم.

وهذه القوة التي أظهرها الجزائري جعلته مدلل جماهير “الدراغاو” وأيضا أراح المدرب “كونسيساو” من مشاكل عديدة.

من جهة أخرى، يواصل براهيمي وزملائه التحضيرات قبل المواجهة المصيرية ضد موناكو سهرة الأربعاء في دوري الأبطال.