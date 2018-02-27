براهيمي 6/6 في “السوبرليغا” !

يواصل الجزائري ياسين براهيمي التألق في الدوري البرتغالي وهذا ما أكده في مباراة فريقه بورتو ضد بورتيمونينسي حينما تمكن من العودة إلى هز شباك الخصوم.

براهيمي يؤكد أنه محرك نادي بورتو هذا الموسم، فهو الذي سجل 6 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة في البطولة.

ومع توالي المباريات، فإن الجزائري مطالب بالتألق أكثر حتى يتمكن من قيادة فريقه لتحقيق لقب البطولة.

أين تعول جماهير الفريق والمدرب “كونسيساو” على فعالية براهيمي من أجل العودة إلى سكة الألقاب من جديد.

يذكر أن في أفضل موسم للجزائري مع بورتو كان قد سجل 7 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة في السوبرليغا.