تفكيك شبكة إجرامية وحجز 6 كلغ من الكيف في برج بوعريريج 

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج في إطار عملية مشتركة مع القطاع العسكري بالولاية،

من حجز ما يقارب 6 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما علم اليوم الاثنين من ذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم خلال هذه العملية وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مكونة من 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر،

والذين ينحدرون من ولايات شرق البلاد، يمتد نشاطها من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية بالإضافة إلى مدينة باتنة.

كما تم في إطار ذات العملية، حجز مركبة كانت تستعمل في نقل المواد المخدرة إلى جانب 42 ألف د.ج،

وأربعة هواتف نقالة كانت تستعمل بين أعضاء الشبكة وحجز سلاح أبيض (سيف)، ونظارة ميدان.