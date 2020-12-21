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برج بوعريريج: وفاة أربعيني أضرم النار في جسده بالحمادية

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برج بوعريريج: وفاة أربعيني أضرم النار في جسده بالحمادية
بقلم تقي الدين زيان

لقي اربعيني مساء اليوم حتفه متأثرا بحروقه بعد اقدامه صباحا على إضرام النار في جسده ببلدية الحمادية في برج بوعريريج.

الضحية قام بإضراب النار في جسده احتجاحا على عدم ورود اسمه في قائمة السكن الاجتماعي التي افرج عليها مؤخرا بالبلدية.

وقالت مصادر مؤكدة للنهاراولاين الشاب ” ح. ع” أب لـ 4 اطفال اقدم على اضرام النار في جسده بإستعمال البنزين.

أين تدخل رجال الامن وعمال البلدية لاخماد النار ونقله على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات بالحمادية.

ليتم تحويله بعدها الى مصلحة الإنعاش بمستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج كون إصابته خطيرة.

وتعرض الضحية لحروق خطيرة من الدرجة الثانية في مناطق مختلفة في جسده.

وأضافت ذات المصادر أن الضحية لفظ أنفاسه الاخيرة بعد ساعات قليلة من إسعافه.


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