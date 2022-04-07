برج بوعريريج: 4 جرحى في انفجار الغاز

تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج. كما تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.

طالع أيضا

برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش