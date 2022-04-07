برج بوعريريج: 4 جرحى في انفجار الغاز
تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.
وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج. كما تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.
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برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش
برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش
لقي 5 أشخاص حتفهم، الخميس الفارط، إثر حادث مرور أليم ببلدية العش ولاية برج بوعريريج.
وحسب ما نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج و المسيلة.
وقد تمثل الحادث في إثر إصطدام بين مركبة تجارية و سيارة سياحية، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بالزوج والزوجة و 3 أولاد.
ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث المميت.
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في تيارت
لقي 4 اشخاص مصرعهم، امسية السبت الفارط، اثر اختناقهم بأحادي أكسيد الكربون بمسكنهم العائلي بحي زعروة بولاية تيارت.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 20.45. اين تم نقل جثث الضحايا الاربع (من عائلة واحدة) الى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم العثور على شخصان آخران من نفس العائلة في حالة فقدان وعي.