برج بوعريريج: أحكام بالحبس تصل إلى 5 سنوات للمتلاعبين بالعقار

قضت محكمة برج بوعريريج مساء يوم الخميس تسليط حكم الحبس في حق 4 متهمين في قضية نهب العقار، والمتعلقة بوكالة التسيير العقاري بالولاية.

اين حكمت بـ 5 سنوات حبس نافذ و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المدير السابق للوكالة ” ا، ز “.

ونطقت بحكم 3 سنوات حبس نافذ و30 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المفتش العام السابق لولاية برج بوعريريج

وقضت المحكمة بسليط عقوبة عام حبس نافذ و20 مليون سنتيم غرامية مالية لكل من رئيس بلدية ورئيس جمعية حاليين

وتجدر الاشارة الى ان النيابة العامة قد التمست سابقا تسليط عقوبة 8 سنوات حبس لكل من المدير السابق للوكالة العقارية والمفتش العام السابق لولاية برج بوعريريج

كما تم تسليط عقوبة 5 سنوات حبس لكل من رئيس البلدية ورئيس الجمعية والذين ثبتت ضدهما تهم الفساد خلال فترة عضويتهما في مجلس ادارة وكالة التسيير العقاري

وتعود وقائع القضية الى سنة 2010 فيما يعرف بفضيحة نهب العقار باحدى التجزئات السكنية بمدينة برج بوعريريج.

اين وجهت للمعنيين تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.