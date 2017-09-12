تعود، سهرة اليوم الثلاثاء، متعة كرة القدم الأوروبية مجددا، عبر رابطة الأبطال في نسختها الجديدة بمباريات مثيرة.

وستكون مواجهة برشلونة وجوفنتوس قمة النهائيات المصغرة بين الأندية الأوروبية الكبرى من أول جولة في دور المجموعات.

ميسي يتحدى بوفون وديبالا

سيكون جوفنتوس ضيفا ثقيلا على “البارصا” في ملعب “الكامب نو” في أول مباريات المجموعة 4.

ويبحث ميسي عن تحد من نوع خاص والتسجيل في مرمى العملاق بوفون لردّ الصاع صاعين بعد إقصاء الموسم الماضي.

من جهة أخرى، سيكون “ديبالا” تحت الأنظار لقيادة السيدة العجوز في مباراة السهرة، فنجم “اليوفي” يقدم بداية موسم مميزة.

ذئاب روما تناور “الروخي بلانكوس”

سيكون نادي روما الإيطالي في مهمة صعبة، سهرة اليوم، عندما يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الأولمبيكو.

وكان “دييغو سيميوني” قد أكد على ضرورة العودة بنتيجة إيجابية، واضعا ثقته في المهاجم الفرنسي “غريزمان” و زملائه.

في نفس السياق، أكد “مونشي” المدير الرياضي لنادي روما أنّ مواجهة “الأتليتي” ستكون صعبة على مواجهة “تشيلسي”.

مواجهة سهلة لتشيلسي

سيواجه “البلوز” سهرة اليوم نادي “كارباكا” الأذربيجاني في مستهل رحلته الأوروبية التي غاب عنها الموسم الماضي.

ولن يقع رفقاء “موراتا” في فخ “استصغار” الخصم، بل سيلعبون بتركيز أكبر من أجل تفادي المفاجأة.

المنافس الأذربيجاني الذي صنع المفاجأة بتأهله لدوري المجموعات، يريد مواصلة رحلته الأوروبية رغم صعوبتها وسيحاول الخروج بأخف الأضرار.

أغلى هجوم في التاريخ في تحدٍ صعب

ستكون الأنظار مشدودة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد سلتيك في اسكتلندا، كونها أول مباراة أوروبية لأغلى هجوم في تاريخ كرة القدم.

ويبدأ حلم الخليفي من اسكتلندا، على أمل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة الأوروبية واللعب من أجل التتويج بها.

ويريد “نيمار”، “مبابي” و”كافاني” الضرب بقوة من أول جولة في دوري الأبطال، كما أنّ “إيمري” وجد التوليفة المناسبة لفريقه.

مورينيو يعود من سويسرا

سيعود مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا من جديد، وهو الذي توج بالأوروبا ليغ الموسم الماضي.

وسيستضيف الشياطين الحمر نادي “بازل” السويسري من أجل تحقيق بداية جيدة ومواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها منذ بداية الموسم.

من جهة أخرى، لن يرتدي النادي السويسري ثوب الضحية في الـ”أولد ترافورد”، بل سيدافع عن كل حظوظه.

هني يتحدى البايرن في الأليانز أرينا

بايرن ميونيخ وبقيادة المدرب الإيطالي “كارلو أنشلوتي” يريدون خطف التاج الأوروبي الغائب عن خزائن النادي منذ رحيل المدرب “هانكس”.

وسيستهل رفقاء “ليفاندوفسكي” مشوارهم سهرة اليوم في الأليانز أرينا عندما يستضيفون نادي أندرلخت البلجيكي بقيادة الجزائري “سفيان هني”.

وأكّد هني في تصريحات صحفية أنه متحمس رفقة فريقه، ويحلم دائما بالمواجهات الكبيرة وخاصة في دوري الأبطال.