اعتقال 6 مشتبه بتخطيطهم لهجوم أثناء ماراثون برلين بألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية 6 أشخاص، اليوم الأحد، للاشتباه بتخطيطهم لشن “جريمة نكراء” أثناء سباق نصف الماراثون في العاصمة الألمانية والذي يشارك فيه 36 ألف شخص.

وذكرت النيابة العامة والشرطة الألمانية، في بيان، أنها تلقت “مؤشرات منفصلة بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاما، ربما كانوا ضالعين في التخطيط لجريمة عنيفة تتعلق بهذا الحدث”.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه “على هذا الأساس، وبعد حادث الدهس بشاحنة في مدينة مونستر غرب ألمانيا أمس، قررت شن عمليات دهم ضد المشتبه بهم”.

كما أوردت الصحيفة أن المشتبه به الرئيس في تحقيقات برلين على علاقة بطالب اللجوء التونسي أنيس العامري الذي شن هجوما بشاحنة في سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية في ديسمبر 2016.

جدير بالذكر أن الفعاليات الرياضية، كثيرا ما يستغلها متطرفون لا سيما سباق الماراثون، لتنفيذ اعتداءاتهم. ففي 15 أفريل 2013،

أسفر تفجير عبوة ناسفة أثناء سباق الماراثون في مدينة بوسطن الأمريكية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح.

وفي سبتمبر 2016، انفجرت قنبلة قبيل انطلاق ماراثون خيري في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.