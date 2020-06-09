برمجة رحلتين لإجلاء الجزائريين العالقين في تركيا وهذه قائمة المعنيين

أعلنت السفارة الجزائرية بأنقرة عن برمجة رحلتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية، لإجلاء الجزائريين العالقين في تركيا.

وأوضح بيان السفارة أن الرحلتين تم برمجتهما يومي الخميس 11 جوان والجمعة 12 من نفس الشهر انطلاقا من مطار اسطنبول.

وأضافت السفارة ان توقيت المرحلتين يكون كالآتي: يوم الخميس على الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء والجمعة في حدود الرابعة و45 دقيقة مساء.

ويتعلق الإجراء بالمواطنين غير المقيمين في تركيا الحاملين لتأشيرة سفر وتذكرة عودة.

ودعم السفارة المعنيين المرحلتين للاقتداء بالإجراءات الوقائية على غرار للتعقيم وارتداء الكمامات، كما ألزمتهم التوقيع استمارة قبول الخضوع الحجر الصحي.