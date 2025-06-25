برمجة نهائي كأس الجزائر بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يوم 5 جويلية بملعب نيلسون مانديلا
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، تحديد موعد نهائي كأس الجزائر 2025، والذي سيجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، يوم السبت 5 جويلية 2025، انطلاقًا من الساعة 17:00 مساءً، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا في براقي.
وحسب بيان نشرته “الفاف”، فقد تمت برمجة اجتماع تقني خاص بالمباراة النهائية، يوم الأحد 29 جوان، على الساعة 11:00 صباحًا بمقر “الفاف”. وذلك بحضور ممثلي الناديين، الرابطة، الأمن، والحكام، لضبط كل الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمباراة.
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