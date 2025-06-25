برمجة نهائي كأس الجزائر بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يوم 5 جويلية بملعب نيلسون مانديلا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، تحديد موعد نهائي كأس الجزائر 2025، والذي سيجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، يوم السبت 5 جويلية 2025، انطلاقًا من الساعة 17:00 مساءً، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا في براقي.

وحسب بيان نشرته “الفاف”، فقد تمت برمجة اجتماع تقني خاص بالمباراة النهائية، يوم الأحد 29 جوان، على الساعة 11:00 صباحًا بمقر “الفاف”. وذلك بحضور ممثلي الناديين، الرابطة، الأمن، والحكام، لضبط كل الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمباراة.