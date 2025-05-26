برناوي: 5 آلاف عون لحماية الغابات من الحرائق

قال نسيم برناوي المدير الفرعي للاعلام والاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنه تم تسطير برنامج كبير وثري يتطلب جهدا إضافيا وغلافا ماليا أكبر لحماية الغابات والمحاصيل الزراعية.

وأضاف برناوي، في كلمة له خلال تنظيم الدرك الوطني لندوة صُحفية مشتركة تحضيرا لموسم الاصطياف 2025، بالتنسيق مع الأمن الوطني والحماية المدنية والغابات. أنه تم التركيز حاليا على الأخطار الكبرى تماشيا مع السلطات العليا للبلاد. خاصة المتعلقة بالمحاصيل الزراعية للمحافظة على المنتوج الغذائي للبلاد.

فيما يخص الحرائق، أشار برناوي، إلى أنه تم تجنيد 505 وحدة تدخلية بـ 5 آلاف عون حماية موجهة لعملية التدخل او مرافقة مصالح الغابات. ناهيك عن إرتفاع مدرجات هبوط الطائرات من 15 إلى 20 مدرج في إطار التدخل السريع لأي ضرورة أو حرائق ناشبة.

وعن السباحة، أكد المتحدث، أنه تم إحصاء 447 شاطئا مسموحا للسباحة، أين تم تزويدها بـ 11400 عون. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 360 زورقا للانقاذ البحري.

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