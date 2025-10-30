بريد الجزائر: انتهاء الامتحان الرقمي للتوظيف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الاختتام الناجح لعملية الامتحان الوطني الرقمي للتوظيف، التي جرت اليوم في ظروف تقنية وتنظيمية ممتازة. وفقًا للمعايير المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وتميّزت البنية التحتية الرقمية بسلاسة ومرونة عالية في التعامل مع العدد الكبير من المترشحين. ما أتاح تجربة استخدام هي الأولى من نوعها في مسابقات التوظيف بالجزائر.

وبلغ عدد المترشحين المسجّلين لاجتياز الامتحان 182.014 مترشحًا عبر كامل التراب الوطني.

كما تمكّن 130.778 مترشحًا من الولوج إلى المنصّة الرقمية في الوقت المحدد، ابتداءً من الساعة التاسعة وأربعين دقيقة (09:40). وشرعوا في اجتياز الامتحان في الموعد الرسمي المقرّر على الساعة العاشرة (10:00). فيما تم غلق المنصة بعد ثلاثين ثانية من انطلاق الامتحان.

وأنهى 129.315 مترشحًا الامتحان بشكل كامل، وفق المسار الرقمي المعتمد، دون تسجيل أي خلل تقني يُذكر.

في حين، رصد النظام الرقمي 13.397 محاولة تحايل تم كشفها تلقائيًا، بسبب استعمال أدوات أو محركات الذكاء الاصطناعي، فتح نوافذ أو برامج خارجية أثناء الامتحان، استخدام أكثر من وسيلة تقنية في آن واحد، أو اللجوء إلى أساليب تقنية غير مشروعة.

وقد تم إقصاء المترشحين المعنيين آليًا، تطبيقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

كما تم تسجيل 1.422 حالة واجهت صعوبات في الولوج إلى المنصة، بسبب نفاد بطارية الهواتف. أو استعمال أجهزة قديمة النماذج، أو أسباب تقنية أخرى متعلقة بالمستخدمين.

وإذ تطمئن مؤسسة بريد الجزائر جميع المعنيين بهذه الحالات، فإنها تؤكد أن إجاباتهم ستحتسب وتؤخذ بعين الاعتبار.

وكشفت مؤسسة بريد الجزائر أن النتائج ستكون متاحة ابتداءً من الساعة الثالثة (15:00) زوالًا عبر نفس المنصة الرقمية.

