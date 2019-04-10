بريد الجزائر يخلد الشخصية المكسيكية “اميليانو زباتا”

أصدر، بريد الجزائر، طابع بريدي جديد، يخلد من خلاله الشخصية الثورية المكسيكية “اميليانو زباتا”.

وحسب ما ذكره بريد الجزائر، فإن الطابع البريدي الجديد، سيصدر اليوم الأربعاء بقيمة 25.00 دج.

وولد اميليانو زباتا، في 8 أوت 1879 بولاية موريلوس وتوفي في أفريل 1919.

انضم الشاب الثوري، عام 1910 إلى الثورة المكسيكية، ضد بورفيريو دياز الذي كان رئيسا للبلاد بعد اكماله الخدمة العسكرية.

ورفض نزع سلاحه حتى قام الزعيم الثوري فرانسيسكو ماديرو، بتوزيع الأرض.

ورفض زاباتا أيضا الإعتراف بفكتور بانو هورتا الذي اغتال ماديرو، وقام زباتا مع فيلا باحتلال مدينة مكسيكو عام 1914.

وفي عام 1919 أغتيل زباتا بكمين من طرف الكولونيل غيساس غوغاردو.