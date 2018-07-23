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“بريد الجزائر” يصدر طابعا بريديا خاصا بـ “بلاوي الهواري”

فن وثقافة
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“بريد الجزائر” يصدر طابعا بريديا خاصا بـ “بلاوي الهواري”
بقلم إيمان ض

أصدر بريد الجزائر طابعا بريديا خاصا برائد الأغنية الوهرانية الراحل بلاوي هواري.

وجاءت فكرة إصدار الطابع، تخليدا لروح الفنان الراحل .


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