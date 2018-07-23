“بريد الجزائر” يصدر طابعا بريديا خاصا بـ “بلاوي الهواري”

وجاءت فكرة إصدار الطابع، تخليدا لروح الفنان الراحل .
يعاني حي سعيد بولاية ورقلة من عدّة نقائص، تخصّ المرافق العمومية وغياب للتنمية بالحي.
و تشهد المنطقة شبه غياب تام للمرافق، حيث ضعف الإنارة العمومية ناهيك…
كشف خبراء فلكيون أن الموعد المتوقّع لأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 22 أوت المقبل.
وهذا حسب ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة،…
شهدت منطقة شوشة ببلدية ليوة دائرة أولال بولاية بسكرة، احتجاجات في الساعات الأخيرة بسبب انقطاع الكهرباء.
وقام السكان أمس الأحد، باحتجاج أمام مقر دائرة أولال، حيث…
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