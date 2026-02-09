إعــــلانات
الوطني

بريد الجزائر يطلق بطاقة Premium Signature بسحب يومي حتى 10 ملايين سنتيم

بقلم خالد زوبيري
بريد الجزائر يطلق بطاقة Premium Signature بسحب يومي حتى 10 ملايين سنتيم
  • 151
  • 0

أعلن “بريد الجزائر”، اليوم الاثنين، عن إطلاق بطاقة “بريميوم سينياتير” Premium Signature، وهي بطاقة دفع راقية صمِّمت لتلبية احتياجات الزبائن الباحثين عن مستوى عالٍ من الخدمة والأمان في معاملاتهم المالية.

وتتيح البطاقة إنجاز عمليات الدفع الإلكتروني والسحب بكل سهولة، وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية. ويقدَّر الحد الأقصى للسحب اليومي بهذه البطاقة عبر الشباك الآلي بـ 100.000 دج (10 ملايين سنتيم).

رابط دائم : https://nhar.tv/kW3Q7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر