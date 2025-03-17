بريد الجزائر .. بلاغ هام حول إستخرج كشف “RIP”
بقلم م .فيصل
أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم بيانا هاما حول تحميل كشف الهوية البريدية الرقميRIP.
وأوضحت بريد الجزائر أنه بإمكان أصحاب الحسابات البريدية ” ECCP” وحاملي “البطاقة الذهبية”، تحميل كشف الهوية البريدية الرقمي “RIP”.
ووفقا لبيان بريد الجزائر عبر حسابها على الفيسبوك أن ويتضمن اكشف”RIP” :
الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي الجاري (CCP)، كشف الهوية البريدية (RIP)، الرقم الوطني التعريفي (NIN)، مع رمز QR للتحقق الفوري ! .
وتحميل كشف الهوية البريدية الرقمي “RIP” إنقر على الرابط:
رابط دائم : https://nhar.tv/OG97f