“بريزونتاسيون سبور” تبرئ عبيد شارف من تهمة الرشوة

فندت شركة “بريزونتاسيون سبورت” الراعي الرسمي للكرة المصرية والشريك التسويقي للنادي الأهلي خبر تقديمها رشوة للحكم الجزائري عبيد شارف.

وأكدت شركة بريزونتاسيون أن الخطاب الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي كان مفبركا وأنه لا يتعلق بشكل أو بآخر مع الشركة الراعبة.

وأكدت الشركة الراعية للأهلي المصري أن تعاملاتها النقدية تكون بالجنيه المصري وليس بالدولار الأمريكي مثلما تنص عليه الوثيقة المفبركة.

كما أكدت أن الرقم الصادر على الخطاب لا يمث للشركة بأي صلة ولا يوجد في دفاترها ما يحمل هذا الرقم.

كما أكدت شركة بريزونتاسيون سبور أنه لا يوجد أي حسابات للشركة على الإطلاق في البنك المذكور في الخطاب المفبرك.