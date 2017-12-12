بريش :”البعض يدعو للعنف من بلاطوهات التلفزيون وهذا مرفوض”

ندد الإعلامي الجزائري الشهير، لخضر بريش بما تقوم به بعض الوجوه التي تظهر على شاشات التلفزيون، وطالبها بضرورة وزن كلماتها مُستقبلا.

وقال بريش خلال مُشاركته، اليوم الثلاثاء في ندوة تطوير الكرة الجزائرية :”البعض يدعو للعنف من بلاطوهات التلفزيون وهذا مرفوض كُليا”.

وأردف :”نحن الإعلاميون يجب أن نكون قدوة للشباب ونختار الكلمات المُناسبة للوقت المُناسب، والقيام بدور المُربي”.

وأعرب نجم قناة “بي إن سبورتس” عن أمله في أن يكون “السمبوزيوم” الإنطلافة الفعلية لإصلاح الكرة الجزائرية بشكل فعال ونهائي.