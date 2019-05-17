بريطانيا تتخذ تدابير جديدة لحماية المساجد خلال رمضان 

كشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن حزمة من التدابير المتعلقة بتوفير الحماية لأماكن العبادة الخاصة بالمسلمين خلال شهر رمضان.

وذلك عقب إعلان ساجد جافيد وزير الداخلية البريطاني أمام مجلس العموم على ضرورة ألا يشعر أحد بالخوف وهو يمارس عقيدته الدينية.

وتأتي هذه التدابير إثر الهجمات التي إستهدفت مصلين مسلمين، داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

وقد كشف الوزير البريطاني أن هذه التدابير، تشمل توفير تدريب أمني ونصائح للحفاظ على أمن المساجد.

وهذا من خلال تقديم الدعم لتنظيم 12 ورشة عمل في أنحاء إنجلترا وويلزي وتوزيع توجيهات إرشادية ونشرات على أكثر من ألفي مسجد ومركز مجتمعي ومركز ديني.

بالإضافة إلى زيادة دوريات الشرطة بالقرب من أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 3 ملايين مسلم يعيشون في بريطانيا.