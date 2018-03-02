يخطط نادي فيردر بريمن الألماني، لتفعيل بند شراء عقد الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، المتواجد على شكل إعارة ضمن صفوفه.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن مسؤولي فيردر بريمن، يسعون لإنهاء هذه الصفقة بشكل نهائي، نهاية شهر ماي المقبل.

حيث صرح المدير الرياضي للفريق فرانك بومان، لصحيفة “بيلد”: “صحيح أن بداية بلفوضيل لم تكن جيدة جدا، لكننا سعداء به”.

ويتوجب على النادي الألماني، دفع ما قيمته 7 ملايين أورو، لشراء عقد الدولي الجزائري، نهائيا من فريقه ستاندار دولياج البلجيكي.

يذكر أن بلفوضيل، انضم لنادي فيردر بريمن، الصيف الماضي على شكل إعارة لموسم واحد، قادما من نادي ستاندار دولياج البلجيكي.