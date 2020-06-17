بسبب الثغرات المالية.. سوناطراك تقيل المدير المالي للعميد

قرر مجلس إدارة شركة سوناطراك إقالة المدير المالي لفريق مولودية الجزائر “عبد الغاني سبتي” بسبب الثغرات المالية التي حدثت سنة 2019.

توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك اجتمع اليوم الأربعاء رفقة أعضاء مجلس إدارة العميد وذلك لدراسة الخروقات المالية التي تضمنها التقرير المالي لسنة 2019.

الاجتماع شهد حضور حكار ورئيس مجلس إدارة النادي العاصمي عبد الناصر ألماس، إلى جانب محافظ الحسابات.

موقع كووورة العربي أكد أن المدير العام لسوناطراك طالب أعضاء مجلس الإدارة بضبط كافة الأمور، وتسيير النفقات بعقلانية.