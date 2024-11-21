بسبب مشاكل الديون.. إدارة أولمبيك ليون تخطط لبيع بن رحمة

ستلجأ إدارة نادي أولمبيك ليون، إلى خطوة لتخفيف الديون التي أثقلت كاهلها مؤخراً، بعد أن أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الجمعة الماضي، بهبوط النادي مؤقتا إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب مشاكل مالية.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، فإن إدارة النادي أمام حتمية بيع العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي القادم، وتقليص تعداد النادي من 29 لاعبا إلى 24.

وأوضح المصدر، أنه تم وضع قائمة باللاعبين القابلين للاستغناء عنهم أبرزهم: جيفت أوربان، وويلفريد زها، وسعيد بن رحمة، وإرنست نواماه، وماكسينس كاكيريه.

كما تأمل إدارة ليون في الاحتفاظ باثنين من لاعبيها الأغلى قسمة تسويقية وهما ماليك فوفانا وريان شرقي.